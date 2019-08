A Davide l'ultima carezza

SAN GIOVANNI IN CROCE (17 agosto 2019) - Gente in piedi, questa mattina nella chiesa parrocchiale, per le esequie di Davide Peri, il 49enne meccanico originario di Scandolara Ravara ma da tre anni residente a San Giovanni in Croce, scomparso la notte di Ferragosto in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Pieve San Giacomo. Il feretro è giunto dall’ospedale Maggiore di Cremona pochi istanti prima delle 10, accolto da don Andrea Paroli, che ha officiato la funzione. «Oggi, di fronte a questo lutto, a questa sofferenza umana, siamo sgomenti perché constatiamo la precarietà della nostra vita e come questa possa essere strappata in un attimo». Al termine della funzione, la benedizione al feretro sul sagrato, le condoglianze ai congiunti e una carezza alla bara, prima del trasferimento a Cremona per la cremazione.

