La piscina può riaprire? Mercoledì l'atteso verdetto

TORRE DE’ PICENARDI (30 giugno 2019) - Per sapere se la piscina comunale di Torre de’ Picenardi, chiusa dalla fine della stagione estiva 2017, potrà riaprire al pubblico questa estate dopo i recenti lavori di ristrutturazione, si deve attendere il sopralluogo della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (in cui sono presenti anche i vigili del fuoco), previsto mercoledì. «È un passaggio indispensabile per ottenere l’agibilità», osserva il sindaco Mario Bazzani. In paese, vista la calura asfissiante di questi giorni, c’è attesa. La piscina potrebbe garantire un certo refrigerio senza costringere i cittadini a spostarsi verso altri impianti.

