L'estate più calda e le nostre scelte

Il tempo è un flusso continuo, senza inizio e senza fine. Non potendolo governare, l’uomo si limita a misurarlo: in secondi, minuti, ore, giorni, mesi, anni... Una cadenza perfetta, ripetibile (si spera) all’infinito. Non tutti i giorni sono uguali, però: ci sono giorni importanti, giorni qualunque e giorni che entrano nella storia. Come l’11 settembre 2001, per esempio (crollo delle Torri Gemelle di New York, il più grave attentato di sempre). O il 30 luglio 1969 (sbarco dell’uomo sulla Luna). O il 6 agosto 1946 (esplosione della prima bomba atomica su Hiroshima). In Italia abbiamo appena vissuto un giorno destinato a essere ricordato a lungo: giovedì. Settantadue ore fa. Probabilmente nessuno gli dedicherà mai una piazza o una via, ma il 27 giugno 2019 è già scolpito negli annali come il giorno più caldo di tutti i tempi. Almeno da quando esiste la meteorologia. Frantumati tutti i precedenti record, che risalivano al luglio e all’agosto del 2003. Secondo gli esperti, il clima rovente che in settimana ha messo a dura prova la nostra resistenza, ci ha fatto boccheggiare come pesci fuor d’acqua e ci ha costretti ad accendere gli impianti dell’aria condizionata alla massima potenza non ha precedenti. Sulle Alpi non si erano mai registrati 30 gradi oltre i 1.500 metri di quota, con punte di 40 a Bolzano e in Valle d’Aosta (a Bolzano e in Valle d’Aosta!), temperature record a Verona, Parma, Venezia e Torino, valori di umidità che hanno fatto impennare gli indici di calore oltre la quota infernale dei 50 gradi percepiti a Modena e Ferrara, addirittura lo zero termico a 5.000 metri di quota, con 9 gradi sul Plateau Rosa (ghiacciaio a 3.800 metri di altitudine), 34 a Bardonecchia, 35 a Brunico e 39 a Trento.

Solo un caso? Un evento eccezionale? Una bizza del meteo? No, giovedì è suonato un fragoroso, potentissimo campanello d’allarme. L’ennesimo, dopo le bombe d’acqua che sempre più frequentemente si abbattono sulle nostre teste e gli uragani che una volta erano esclusiva dei paesi tropicali e adesso invece si verificano anche alle nostre latitudini. Gli scienziati, in verità, avvertono da tempo che il clima sta cambiando, che i ghiacciai si ritirano e la calotta artica di sta restringendo con prospettive apocalittiche, ma la verità è che finora li abbiamo considerati alla stregua di fastidiose cassandre, abbiamo fatto spallucce, abbiamo pensato che il problema riguarderà al massimo le generazioni che verranno dopo di noi, i nipoti dei nostri nipoti. Talmente evoluti che una soluzione tecnologica per risolvere il problema — diamine! — la troveranno. E invece no. Invece il problema è adesso, va affrontato qui e ora. Il fatto grave è che non succede. Anzi, oggi mezzo mondo continua imperterrito a produrre emissioni nocive, in Cina e Giappone è ormai considerato normale vivere con la mascherina sulla bocca, sterminate isole di plastica e rifiuti galleggiano nei nostri mari e c’è chi come Donald Trump — il presidente degli Stati Uniti — pur di difendere l’economia americana è arrivato a stracciare gli accordi di Parigi (anche se in occasione della recente visita a Londra ha fatto una concessione storica: dopo anni di tweet e dichiarazioni ironiche sui cambiamenti climatici ha ammesso che «il problema esiste», non foss’altro che per attribuirne la responsabilità a Cina, Russia e India, indicandoli come i paesi cattivi che avvelenano il mondo). Insomma, politica ed interessi economici rischiano di distruggere il pianeta. Ciò nonostante, c’è chi continua imperterrito a fare festa, come i musicisti sul ponte del Titanic destinato a schiantarsi su un iceberg e affondare di lì a poco con tutto il suo carico di passeggeri. Per fortuna, accanto agli irresponsabili ci sono anche i virtuosi: nel mondo sta nascendo e si sta sviluppando un movimento di uomini e donne attenti alle vere esigenze della Terra. Non più ambientalisti ideologicamente contrari a tutto, ma cittadini mobilitati dal basso per difendere le ragioni dell’ambiente. Per promuovere progetti ecosostenibili. Per mettere un freno all’inquinamento. Greta Thunberg sarà pure una bambina prodigio fastidiosa, al limite della macchietta con le sue treccine e la cerata gialla, ma nel merito ha ragione. E fa proseliti. Perché sempre più persone si rendono conto che il futuro è a rischio e che da parte di tutti servono piccoli grandi gesti di responsabilità. Come l’impegno per la raccolta differenziata dei rifiuti, non solo un impiccio quotidiano, ma una necessità ormai ineludibile. Ancor più: un’opportunità. Allo stesso modo le sempre più frequenti mobilitazioni degli studenti a difesa del clima rappresentano un’importante presa di coscienza collettiva, non un nuovo modo per saltare le lezioni. E il recente successo dei Verdi alle elezioni Europee dimostra che un’attenzione ecologista sta prendendo piede in fasce sempre più larghe della popolazione. Così come la questione ambientale sta diventando il nuovo tema forte della politica italiana dopo sicurezza, tasse e immigrazione. E se un colosso industriale come Bmw decide di anticipare di due anni piani e investimenti per produrre l’auto elettrica, significa che i tempi per una nuova rivoluzione di comportamenti e abitudini sono maturi. Qualcosa di muove, insomma. Ed è un bene. Anche piccoli gesti individuali — come la sempre più diffusa rinuncia all’acqua nelle bottigliette di plastica usa e getta a favore della borraccia multiuso, come la Goccia di Padania Acque ben nota ai cremonesi — rappresentato un importante contributo a difesa dell’ambiente. Perché come ha dimostrato l’ultima, rovente settimana, accendere l’aria condizionata in tutte le case e i posti di lavoro non basta più. Anzi, paradossalmente è un ulteriore danno all’ambiente, perché per produrla si consuma più energia. E per avere più energia si inquina di più, quantomeno finché eolico e fotovoltaico resteranno fonti di approvvigionamento marginali. Ecco la spirale perversa che va interrotta con scelte drastiche e coraggiose. Prima che sia troppo tardi. Perché «morire di caldo» resti soltanto un modo di dire. E non si trasformi mai in una tragica realtà.