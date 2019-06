A Camerino con il Papa anche il vescovo di Cremona

CREMONA (16 giugno 2019) - “Sono vicino a ognuno di voi. Sono vicino. E prego per voi, perché questa situazione si risolva al più presto possibile. Grazie per la vostra pazienza e per il vostro coraggio”. E’ una giornata unica e speciale per gli abitanti delle zone terremotate della diocesi di Camerino – San Severino Marche, che domenica 16 giugno hanno accolto Papa Francesco. Anche il vescovo Antonio Napolioni, originario di quelle terre, ha preso parte all'eucaristia presieduta dal Papa.

