Piano vaccinale lombardo, tempistiche di massima per fascia d'età

PIANO VACCINALE PER FASCIA D'ETA'

MILANO (3 aprile 2021) - Gli scenari relativi all’avvio della vaccinazione massiva per tutti i cittadini lombardi: quantità e tempistiche di massima che resteranno correlate alla capacità dell’Italia intera di acquisire il maggior numero di dosi possibili.

Si proseguirà il 9 aprile anche con l'attivazione delle prenotazioni per i soggetti fragili o con disabilità grave non direttamente seguiti da una struttura ospedaliera.

Il Piano regionale vaccini potrà subire modifiche e integrazioni in base alla disponibilità dei vaccini e all’evoluzione dell’ epidemia sul territorio regionale.

Sistema di prenotazione:

www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

In alternativa è possibile prenotare anche:

tramite sportello Postamat, anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare

con l’aiuto dei Portalettere, che possono effettuare per te la prenotazione

telefonando al numero verde 800 894545

