Batte il cuore grande degli alpini

CREMONA (3 aprile 2021) - Anche a Cremona si è celebrata la Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini. Mentre il presidente della sezione di Cremona e Mantova delle penne nere, Carlo Fracassi, partecipava alla celebrazione di Bergamo, nella sede cremonese dell’Ana, in via Realdo Colombo, andava in scena un simbolico alzabandiera.

Quello degli alpini sul nostro territorio è un impegno sempre silenzioso e puntuale, che non sta mancando neppure in occasione della gestione dell’hub vaccinale in fiera, come spiega Fracassi: «Noi abbiamo quindici alpini impegnati nell’hub fieristico cremonese e da ieri anche a Crema. Ci stiamo occupando del servizio di accoglienza esterna alla struttura, coordinando anche il traffico automobilistico e pedonale all’interno del parcheggio della fiera. Per noi alpini è la normalità metterci al servizio della popolazione e delle necessità e lo facciamo con tutta la disponibilità del caso».

