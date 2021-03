Via al progetto pilota: prime dosi ai dializzati

CREMONA (25 marzo 2021) - Entro la fine della prossima settimana, tutti i dializzati cremonesi avranno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. Si tratta di circa 180 persone (la maggior parte al Maggiore, 45 all’Oglio Po e 30 a Soresina) per le quali la campagna di immunizzazione è iniziata martedì ed è proseguita ieri direttamente in ospedale, con organizzazione impeccabile e grande fiducia nei confronti del team di operatori sanitari. Ne fanno parte infermieri e caposala di Nefrologia e Dialisi, guidati dalla dottoressa Paola Pecchini, responsabile dialisi che nei mesi scorsi si era già prodigata per portare a termine in reparto le campagne di vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica. L’adesione è stata del 99% circa.

Fabio Malberti, primario del reparto di Nefrologia, puntualizza che «l’iter non prevede solo la somministrazione, ma anche una parte procedurale tecnico-burocratica, pertanto è conveniente che a seguire la campagna vaccinale sia sempre lo stesso gruppo di persone: ecco perché appena terminate le inoculazioni a Cremona, il team si sposterà all’Oglio Po e a Soresina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO