Zone rosse, dg Welfare Lombardia: "Critiche Brescia, Cremona e Mantova"

MILANO (10 marzo 2021) - "In questo momento, se noi prendiamo il parametro dei i 250 casi settimanali per 100mila abitanti, sopra il quale lo Stato chiede provvedimenti da 'zona rossa', la situazione che è ancora non così consolidata in tutta la Regione: abbiamo alcune province, soprattutto quelle di Brescia, Cremona, Mantova, che stanno particolarmente soffrendo, mentre abbiamo altre aree, come Bergamo, Sondrio, Lodi e Varese, dove la situazione presenta ancora una certa stabilità, che in questo momento non supera di 250 casi ogni 100mila abitanti". Lo riferisce il direttore generale al Welfare della Regione Lombardia Giovanni Pavesi intervenendo oggi in commissione sanità di Palazzo Pirelli, per un aggiornamento sull'emergenza sanitaria da Covid-19 e il piano vaccinale. La strategia, osserva Pavesi, "è quella di coniugare l'emergenza di un'area con la necessità oggettiva di mantenere il più possibile una continuità di attività economiche e sociali".