Covid, numeri da emergenza

CREMONA (26 febbraio 2021) - Da 103 a 149: ben 46 contagi in più nell'arco di 24 ore. Una crescita praticamente del 50%, che fa tremare le vene e i polsi. Questa settimana i casi di positività registrati sono già stati 417 e di questo passo potrebbero superare quota 700. In novembre, il picco della seconda ondata si era registrato a metà mese con 1.216 contagi nel corso di una settimana, ‘scesi’ a 1.076 in quella successiva, quando le vittime furono 11. Il 19 novembre ci furono 227 nuovi casi positivi, 221 il 21 e 188 il 18.

