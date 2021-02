Mario Draghi l’uomo giusto per quasi tutti

CREMONA (4 febbraio 2021) - I parlamentari cremonesi si dividono sull’opzione Draghi, messa in campo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Favorevole il deputato ed ex sottosegretario cremonese del Pd Luciano Pizzetti, che considera l’indicazione del Presidente della Repubblica «una scelta molto positiva ed utile per l’Italia. Nella grave situazione in cui versa il Paese, per la pandemia e per le sue conseguenze sul piano economico e sociale, servono scelte compiute da uomini che possano contare su un prestigio nazionale ed internazionale indiscutibile. In Italia ci sono due figure di questo livello: Mattarella e Draghi. Ed entrambi sono impegnati per trovare una soluzione alle difficoltà che stiamo vivendo».

Danilo Toninelli chiude invece la porta a doppia mandata: «Non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi. Noi non siamo e non rappresentiamo l’establishment e quindi non possiamo votare per l’establishment — motiva la sua chiusura totale il parlamentare ed ex ministro soresinese del Movimento 5 Stelle —. Meglio andare al voto o stare all’opposizione per bloccare ogni porcheria eventuale a danno della gente. Per me è così e penso lo sarà per tutta la famiglia del Movimento. Ma ci riuniremo e decideremo tutti insieme».

Nessun pregiudizio su Draghi e nemmeno una chiusura a priori, ma la via maestra per uscire dal caos istituzionale è il voto: questa la posizione della deputata leghista cremasca Claudia Gobbato. «La Lega –afferma Gobbato — non ha pregiudizi su Mario Draghi, in quanto lo ritiene una delle figure più autorevoli e qualificate del nostro Paese; ma è chiaro che la via maestra per noi è e rimane il voto».

