Cassa integrazione, è boom

CREMONA (25 gennaio 2021) - È boom della Cassa integrazione a dicembre. Secondo i dati pubblicati dall’Inps, infatti, le ore totali autorizzate sono state 1.767.273. Erano state 1.327.732 a novembre e 1.276.491 a ottobre, quando è iniziata la seconda ondata di Covid. Facendo 100 il dato di ottobre, le ore sono aumentate del 4% a novembre e del 38% a dicembre. In particolare sono cresciute le ore di Cig ordinaria, straordinaria e in deroga per gli impiegati, mentre quelle autorizzate per gli operai sono calate (1.203.491 a ottobre, 1.424.559 a novembre e 984.669 a dicembre). Per gli impiegati le varie tipologie di Cig sono passate da 351.930 ore autorizzate a ottobre, 403.996 a novembre e 620.421 a dicembre.

Il raffronto annuale, poi mostra che, come è intuitivo, il ricorso agli ammortizzatori sociali è cresciuto enormemente rispetto allo stesso periodo del 2019, quando l’epidemia di Coronavirus non si era ancora rivelata. Come spiega il segretario generale della Cisl Asse del Po, Dino Perboni, «emerge che nel dicembre del 2019 si è fatto ricorso agli ammortizzatori sociali per un totale di 45.953 ore. Nello stesso periodo del 2020 le ore utilizzare sono state ben 1.767.273, con una crescita in termini percentuali pari al 3.746%, ossia 36 volte in più».





