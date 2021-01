CREMONA (12 gennaio 2021) - Meno di tremila dosi somministrate in una settimana: il piano vaccinale dell’Ats Val Padana in provincia di Cremona si traduce in circa 400 iniezioni al giorno. Ovvero una trentina ogni 60 minuti, calcolando solo le ore diurne. Per l’Asst di Cremona numeri in linea con le previsioni, ma dando un’occhiata alle province limitrofe è evidente che si potrebbe fare di più. Nell’intera area di riferimento, che comprende anche Mantova, i vaccini somministrati a domenica sera sono 4.585. Nello specifico: 2.101 iniezioni effettuate all’Asst di Cremona (di cui 502 all’Oglio Po), 809 all’Asst di Crema e 1.675 all’Asst di Mantova. Dati in continuo aggiornamento e che al momento fanno riferimento a medici, infermieri, oss, tecnici, ma anche a medici di famiglia e pediatri. Non tutti, però, sono dipendenti dell’Asst. Togliendo i 50 vaccini somministrati lo scorso 27 dicembre e considerando il 4 gennaio come avvio vero e proprio della campagna, nella sola Asst di Cremona il piano si assesta sulle 300 al giorno.

