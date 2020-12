Festeggiamo Natale insieme: alberi e presepi sul giornale

CREMONA (1 dicembre 2020) - L’idea è passare il Natale insieme. Anche se la pandemia da Coronavirus ci costringe a restare distanti. Come farlo? Ma sulle pagine de La Provincia, naturalmente! Da oggi, ogni nostro lettore potrà condividere la lunga attesa del più strano Natale di sempre inviandoci le fotografie della propria casa addobbata a festa. In particolare, saranno gradite le foto di famiglia scattate davanti all’albero di Natale arricchito di luci, palle colorate, angioletti e nastrini. O al fianco dei presepi, rappresentazioni sacre che spesso diventano autentiche opere d’arte, realizzate dai bambini o dagli specialisti del genere. L'indirizzo mail per inviare le immagini è NataleConNoi@laprovinciacr.it: gli scatti più belli saranno pubblicati giorno per giorno sul giornale. E i più belli in assoluto troveranno sotto l’albero un dono in più: un abbonamento digitale di sei mesi a La Provincia. Sarà la redazione a improvvisarsi giuria, scegliendo le foto più originali fra tutte quelle ricevute: una per gli alberi, l’altra per i presepi.