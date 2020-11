Più medici in corsia per reggere il colpo

CREMONA (10 novembre 2020) - E’ come una chiamata alle armi, quella lanciata da Asst Cremona: attraverso un bando, sta reclutando medici disponibili a prestare attività assistenziali all’Ospedale Maggiore e all’Oglio Po di Casalmaggiore. Obiettivo: rinforzare al più presto le file dell’organico, così che possa meglio affrontare la nuova emergenza sanitaria ormai in atto. Un passaggio obbligato dopo che a causa della recrudescenza dell’epidemia l’azienda socio sanitaria ha dovuto attivare il livello tre di allerta alla fine di ottobre, aumentando i posti disponibili ad accogliere malati Covid (90 quelli attuali), provenienti anche da altri territori come richiede il ruolo di hub regionale affidato alla struttura di Cremona. Diversi, i professionisti ricercati: saranno inseriti in un elenco da cui si potrà attingere in base all’andamento della situazione e saranno destinati proprio ai reparti dedicati alla cura del Coronavirus.

