Quasi mille studenti in isolamento: 109 sono stati contagiati

CREMONA (31 ottobre 2020) - Dal 1° settembre al 24 ottobre i casi positivi riscontrati in ambito scolastico sono stati in tutto 115 di cui 109 studenti (su un totale provinciale di 50mila cremonesi in età scolare) e sei legati al personale scolastico. Sono i dati forniti dall’Ats Val Padana che permettono di fare un quadro dello stato epidemiologico nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cremona. Se dal 30 agosto al 5 settembre i tamponi eseguiti sono stati 237 di cui 8 positivi pari al 3,4%, nella settimana dal 18 al 25 ottobre sono stati realizzati 1.386 tamponi dei quali 81 sono risultati positivi, pari al 5,8% del totale. Gli insegnanti risultati positivi al tampone sono stati sei in totale su una popolazione di circa 500 addetti, uno nella scuola per l’infanzia, tre alla primaria e due alle superiori. Gli studenti isolati sono stati 932 di questi sono stati sottoposti a screening 173 soggetti. In totale le classi isolate sono state 112. Fra il personale scolastico sono stati isolati 45 soggetti, mentre in 137 sono stati sottoposti a screening.

