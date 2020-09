La statura di Mattarella e i nani da tastiera

L'hanno definito «uomo insulso», «essere inutile», «mummia», «topo» e perfino «Belfagor». Qualcuno lo ha invitato esplicitamente a «starsene a Roma», altri - scoprendo che il 12 novembre verrà a Cremona - hanno annunciato che quel giorno «andranno al lago», «resteranno a Maleo» o «prenderanno un giorno di ferie» per essere sicuri di non incontrarlo. Qualcuno, per raggiungere lo scopo, ha auspicato addirittura «un nuovo lockdown», mentre i più spiritosi hanno confessato che, per inaugurare il campus universitario di Santa Monica e commemorare le vittime del Covid avrebbero preferito «Al Bano e la Lecciso», anche perché «costerebbero meno». È impressionante leggere il tono dei commenti apparsi nelle ultime ore sulla pagina Facebook de La Provincia a margine della notizia che fra meno di due mesi Sergio Mattarella verrà a Cremona, a distanza di 14 anni dall’ultima visita di un Presidente della Repubblica (Carlo Azeglio Ciampi, 6 dicembre 2005). Al netto della legittima libertà di opinione, a stupire sono la superficialità e la grettezza della gran parte dei commenti. Non perché, se necessario, non si possa criticare chi ricopre la più alta carica istituzionale (un divieto simile esiste solo nelle dittature), ma perché in quei commenti così scomposti non c’è alcuna critica di merito: ci sono solo greve sarcasmo e insulti gratuiti.

I pochi leoni da tastiera che hanno cercato di dare una spiegazione alla loro avversità nei confronti del Capo dello Stato hanno attinto al populismo più becero («Sempre in giro, tanto pago io») oppure hanno confuso ruoli e competenze («Ringraziatelo per tutto quello che ha fatto quando si moriva come le mosche, malcurati e abbandonati») dimostrando una grande ignoranza istituzionale. E allora sorge un dubbio: i social sono una disgrazia perché, come diceva Umberto Eco, «hanno dato diritto di parola a legioni di imbecilli che prima dell’avvento di internet parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività, e venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel»? Oppure sono un faro prezioso perché portano alla luce una drammatica realtà - l’abissale ignoranza dell’italiano medio - che altrimenti resterebbe invisibile, nascosta, sommersa? Leggendo alcuni commenti Facebook alla notizia della prossima visita a Cremona del Presidente Mattarella, verrebbe da dire che Eco non aveva torto, ma che in fondo è meglio così: è sempre meglio guardare in faccia la realtà e sapere con chi si ha a che fare. In fondo, tolti i falsi profili e i troll (sul web vengono definiti così gli autori di messaggi provocatori, irritanti o semplicemente senza senso, che hanno il solo obiettivo di fomentare gli animi), il bello di Facebook è che quasi tutti gli «opinionisti» appaiono con nome e cognome e, nella gran parte dei casi, con la propria faccia. Anche per questo noi lasciamo on line i loro commenti. Così, almeno, d’ora in poi tutti sapranno come la pensano lor signori, li potranno riconoscere e distinguere. E potranno regolarsi di conseguenza.

Post scriptum: La Provincia naturalmente ritiene un onore la visita a Cremona di un uomo della statura morale e istituzionale di Sergio Mattarella, un Capo dello Stato forse un po’ ingessato come comunicatore, ma - nella sostanza - fonte primaria di parole alte - nitide, nette, esemplari, preziose - per chi abbia la voglia e la capacità di capirle. Soprattutto, un Presidente capace di tenere la barra sempre dritta, anche quando leader venuti dal nulla agitano le acque dalla politica a proprio uso e consumo. Per questo, il prossimo 12 novembre non solo Sergio Mattarella sarà il benvenuto a Cremona, ma alla sua visita dedicheremo ampio spazio sul giornale, sul nostro sito e sui nostri canali social. E se il prezzo da pagare per garantirgli la meritata visibilità sarà dover leggere altri vaneggianti commenti, pazienza. Ne varrà comunque la pena.