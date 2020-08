Covid, in provincia di Cremona tre nuovi contagiati

CREMONA (20 agosto 2020) - Ancora tre contagiati in provincia di Cremona registrati nelle ultime 24 ore.

IN LOMBARDIA

Aumentano guariti e dimessi (+51) e nessun contagio a Pavia. Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una ‘dashboard’ navigabile con tutti i dati aggiornati. Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 13.757, totale complessivo: 1.446.233

i nuovi casi positivi: 154 (di cui 30 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 75.449 (+51), di cui 1.285 dimessi e 74.164 guariti

in terapia intensiva: 16 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 155 (+4)

i decessi, totale complessivo: 16.846 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 47, di cui 26 a Milano città;

Bergamo: 27;

Brescia: 23;

Como: 12;

Cremona: 3;

Lecco: 2;

Lodi: 2;

Mantova: 18;

Monza e Brianza: 7;

Pavia: 0;

Sondrio: 3;

Varese: 6.

IN ITALIA

Sono nuovamente in aumento i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 845 le persone risultate positive. Mercoledì erano 642. I decessi in 24 ore sono stati 6; il bilancio totale sale a 35.418 decessi. Gli attualmente positivi sono 16.014, mentre sono 180 i guariti in 24 ore.

In crescita anche i tamponi: 77.442, circa 6 mila in più. In Veneto (+159), Lombardia (+154) e Lazio (+115) i maggiori incrementi di contagiati.

