Lombardia: Fontana, piano Marshall da 3,5 miliardi per ripartenza

MILANO (29 luglio 2020) - Il prolungamento delle linee della metropolitana M1 e M5 a Milano, la metrotranvia T2 in provincia di Bergamo, l’eliminazione dei passaggi a livello della linea Gallarate-Laveno (Varese). Sono alcune delle opere che saranno inserite in quello che è stato definito un «Piano Marshall» da 3,5 miliardi di euro voluto dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana «per contribuire in maniera forte e concreta alla ripartenza dell’economia, degli enti locali e delle aziende dopo l’emergenza-Covid». Un primo elenco delle infrastrutture che saranno finanziate dalla Regione è stato messo nero su bianco attraverso degli ordini del giorno alla manovra di assestamento di Bilancio approvata ieri dal Consiglio regionale. Nel piano sono comprese anche le opere collegate alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, rilevanti in particolare per la provincia di Sondrio. Previste migliorie anche sulla linea Brescia-Iseo-Edolo (con l'ammodernamento del centro-smistamento di Iseo) e sul nodo di interscambio ferrovia-TPL di Seregno (Monza e Brianza). La lista comprende anche le Tangenziali di Dovera (Cremona) e Isorella (Brescia); lo svincolo del Bione a Lecco; la riqualificazione Novedratese e la Canturina Bis (Como); la Tangenziale di Goito (Mantova); la riqualificazione della strada Paullese e la Ciclovia Vento (Pavia). Programmate anche azioni per l’intermodalità delle merci con il terminal di Sacconago-Malpensa (Varese) e per i porti fluviali di Cremona e Mantova. (ANSA)

