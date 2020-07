Infortuni sul lavoro, è boom

CREMONA (24 luglio 2020) - Gli uffici Inail della provincia di Cremona hanno aperto 1.390 fascicoli per infortunio sul lavoro da Covid-19, equivalenti al 7,7% delle denunce complessive presentate in ambito regionale. Un numero enorme, come risulta evidente dal confronto con le province di Brescia e Bergamo – gli altri due epicentri lombardi del contagio da Coronavirus –, dove i casi denunciati sono stati rispettivamente 2.784 e 2.385 a fronte di una popolazione superiore al milione di persone. In buona sostanza è proprio nel territorio cremonese, che conta solo 365 mila abitanti, che l’incidenza delle infezioni di origine professionale risulta più elevata.



