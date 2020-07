In autobus a scuola, ma come? Coi posti dimezzati sarà caos

CREMONA (8 luglio 2020) - «Sulle aule una soluzione si troverà. Quasi tutti i presidi sono già a buon punto. Il vero nodo sono i trasporti. Quello è il vero rebus. Lì si annida la gran parte dei rischi se l’emergenza sanitaria non sarà ancora del tutto liquidata, come tutto fa pensare». È questo concetto, delineato senza giri di parole da due decane della scuola cremonese, la preside del Liceo Classico Manin, Mirelva Mondini, e la vice preside dell’Anguissola, Marzia Catelli, ad aprire uno squarcio molto poco rassicurante per migliaia di famiglie da cui provengono gli studenti che frequentano le scuole cremonesi, un numero elevato di ragazzi che ogni giorno raggiungono le stazioni di via Dante per poi recarsi nelle varie scuole. Una migrazione quotidiana in andata e in ritorno. Dubbi e preoccupazioni tra autisti e responsabili di Arriva Italia. «Altre province lombarde sono più avanti».

