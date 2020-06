Primi 100 ristoranti in Europa, Dal Pescatore sempre al top

CANNETO SULL'OGLIO (28 giugno 2020) - Ennesimo, prestigioso, riconoscimento per il ristorante Dal Pescatore della famiglia Santini, unico in Italia ad avere tre stelle Michelin consecutivamente sin dal 1996. Stavolta, ad assegnarlo, è l’OAD, Opinioned About Dining, l'unico sondaggio che tiene conto dell’esperienza nel suo sistema di classificazione. E il locale di Runate, grazie alle valutazioni di quanti sono stati suoi clienti, si è piazzato nella classifica all’11esimo posto, primo degli italiani, nella sezione “Europa Classica”.

Come funziona il sistema OAD? Ad ogni revisore è assegnato un peso che riflette il numero di ristoranti che ha visitato e il rango di tali ristoranti nell’elenco OAD. Sebbene questo sistema offra a chiunque desideri partecipare l’opportunità di farlo, le classifiche finali riflettono le opinioni dei revisori che hanno dimostrato un livello di esperienza più elevato di quello che troverà in altri sistemi di classificazione basati su sondaggi. Si tratta insomma di una guida che non solo giudica i ristoranti, ma giudica anche chi andrà a giudicare.

