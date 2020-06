Tutti gli oratori riaprono: ma nulla sarà come prima

CREMONA/CREMA/CASALMAGGIORE (19 giugno 2020) - Gli oratori cremonesi stanno per riaprire le porte: in città lo faranno da lunedì; in altri comuni della diocesi qualcuno ha già avviato la Fase Due, organizzando i centri estivi, che tra chiesa e campetto altro non sono che i famosi Grest. Ma non sarà come prima. Anche questo appuntamento estivo, atteso da sempre dai più piccoli così come dagli adolescenti, ha dovuto subire mutazioni. Radicali. A cominciare dal nome: il progetto tra giochi, laboratori ed esperienze di crescita si chiamerà «Summer Life». Sottotitolo: «Per fare nuove tutte le cose». E di novità ce ne sono molte. A cominciare dall’organizzazione che dovrà rispettare rigide misure di sicurezza anti-contagio, seguire protocolli messi a punto con l’Ats e rimodulare tempi e spazi. I sacerdoti, che hanno dovuto frequentare un webinar apposito per apprendere normative e comportamenti da adottare, si trasformeranno in «responsabili Covid». Ci sarà il contingentamento: se l’anno scorso i partecipanti al Grest erano stati 25 mila su tutto il territorio della Diocesi di Cremona, ora saranno la metà. O forse meno. Tra le famiglie c’è ancora tanta paura e preoccupazione. Ma, intanto si parte per quello che diventerà un vero banco di prova: andrà infatti in scena la prima reale occasione di socialità comunitaria tra bambini e ragazzi dopo la chiusura delle scuole e il lockdown.





