Regione Lombardia: da consiglio via libera a elenco telematico per sociosanitari

MILANO (16 giugno 2020) - Via libera all’unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia all’istituzione dell’elenco regionale telematico per gli operatori socio-sanitari. La mozione, presentata dai consiglieri Gregorio Mammì del M5Stelle e Carmela Rozza del Partito democratico, impegna "il presidente e la Giunta regionale a istituire, presso Regione Lombardia, l’elenco regionale telematico degli operatori socio sanitari, tenuto e curato dai competenti organi regionali". Per i proponenti l’elenco "consentirebbe di implementare il sistema di monitoraggio dei diversi aspetti attinenti alla figura dell’operatore socio-sanitario in ambito regionale, sia avendo riguardo alla verifica delle competenze effettivamente acquisite, sia in relazione al fabbisogno di personale dotato della specifica qualifica e, quindi, alle prospettive occupazionali degli interessati".

Soddisfatto Mammì, che evidenzia come "durante questa recente emergenza abbiamo spesso sentito parlare di eroi: medici e infermieri ma ci si è dimenticati purtroppo degli operatori socio sanitari. Anche loro in prima linea nelle strutture sanitarie sono stati preziosi per combattere il Coronavirus". Da qui, osserva, "è assolutamente necessario che le istituzioni regionali assumano iniziative funzionali a valorizzare appieno la figura professionale dell’operatore socio-sanitario". La mozione di oggi, precisa il consigliere pentastellato, "è solo il primo passo per garantire l’adeguato riconoscimento a questi professionisti", ma conclude, già da ora "siamo sicuri che l'elenco telematico aiuterà a favorire le prospettive occupazionali degli aspiranti interessati a operare nel territorio regionale con ricadute positive sull'offerta socio sanitaria a tutti i lombardi". (Italpress)

