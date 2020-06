Maturità 2020, insediamento delle commissioni esaminatrici

CREMONA (16 giugno 2020) - Arrivano scaglionati, quasi spontaneamente tengono le distanze e si sottopongono alla misurazione della febbre: per i professori, ieri, è stato una sorta di primo giorno di scuola, dopo lo stop del 22 febbraio scorso. Gli ingressi separati, le aule preparate ad hoc per la riunione di tutta la commissione e l’incontro con il presidente, l’unico membro esterno nell’Esame di Stato 2020 in tempo di Covid: lo scenario è irreale, dietro le mascherine gli sguardi dei docenti a tratti sono straniti, ma c’è anche il piacere di incontrarsi di persona, di rientrare a scuola. Ieri la maturità 2020 ha preso ufficialmente il via con l’insediamento delle commissioni esaminatrici, il primo atto ufficiale dell’esame che quest’anno si esaurirà in un orale.

