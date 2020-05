Fase 2: assessore De Corato, test anche per polizie locali

MILANO (13 maggio 2020) - «C'è grandissima attenzione della Regione Lombardia nei confronti delle polizie locali abbiamo stanziato somme specifiche per il lavoro straordinario durante l'emergenza Coronavirus. Adesso, grazie alla delibera approvata ieri in Giunta, avranno inizio i test sierologici». Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, spiegando che «il percorso prevede, tra le categorie a cui verranno fatti, anche le Forze dell’ordine e la Polizia locale». Con un’altra delibera, la Regione ha stabilito che con i fondi erogati per le dotazioni aggiuntive delle Polizie Locali si potranno acquistare anche scanner termici, caschi termoscanner, termometri infrarossi e termocamere. I finanziamenti regionali riguardano i Comuni di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Varese, già sottoscrittori dell’accordo per l’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana.

