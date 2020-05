Coronavirus: Confagri, gestione credito non freni agricoltura

ROMA (8 maggio 2020) - «Nella Fase 2 banche e istituzioni devono porre la massima attenzione nella gestione del credito per coadiuvare la crescita e lo sviluppo del settore e non ad esserne un freno». Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che ha partecipato alla video conferenza sul credito in agricoltura al tempo di Covid-19', con Ismea ed Abi. «L'accesso al capitale va reso più efficiente, facile e meno costoso basato su un’attenta analisi delle esigenze imprenditoriali», ha precisato Giansanti, che chiede ad Ismea, "che ha un ruolo indispensabile», di semplificare le procedure per il rilascio delle garanzie a prima richiesta e di continuare a sostenere l’accesso al credito, ma anche di facilitare la creazione delle filiere e di attivare misure di finanza agevolata per l’ammodernamento e l’introduzione di tecnologie per tutte le imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica. Sono tutte azioni nelle quali, secondo Giansanti, «è necessario coinvolgere anche le banche, comprese quelle europee, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 miliardi di euro che probabilmente raddoppierà. Tenendo presente - ha aggiunto - che la maggior parte degli investimenti della Banca europea per gli investimenti è erogata tramite intermediari finanziari nazionali».

