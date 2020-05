Fase 2: Fontana, vita è ripresa con grandissima tranquillità

MILANO (5 maggio 2020) - «Penso di poter dire che sia andata bene, soprattutto in quegli aspetti che potevano destare qualche perplessità» ossia «il trasporto pubblico locale. Non si sono verificati quegli assembramenti che temevano, non si è verificata calca sui mezzi pubblici. Quindi la vita è ricominciata con grandissima tranquillità». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la prima giornata della Fase 2 dell’emergenza Covid, che è partita ieri, a Centocittà su Rai Radio 1. «Bisogna complimentarsi con i nostri cittadini che hanno rispettato tutte le regole in maniera rigorosissima. Io ho girato per Milano, non ho visto una persona senza mascherina, non ho visto un assembramento, tutto funzionava in maniera ottimale» ha detto Fontana. «Speriamo - ha concluso - che lo stesso succeda il 18 maggio».

Superare la logica dei codici Ateco per le riaperture dei negozi «sarebbe stato forse più equilibrato e avrebbe dato più possibilità ai diversi territori di graduare le iniziative a seconda delle singole situazioni». Questa, ha ricordato Fontana, «era una proposta lanciata come governatori del centrodestra prima che venissero prese le ultime decisioni del Governo, e cioè poniamo delle regole rigorose, che garantiscano la sicurezza della gente, e a quel punto chi può e sa rispettarle riapre, chi non può non riapre, a prescindere dalla tipologia di attività che svolge».

