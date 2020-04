Conte? Ha perso la bussola

Non avessimo più di 200 mila morti alle spalle - 26.977 in Italia, quasi mille nella sola provincia di Cremona - potremmo dire che il peggio deve ancora venire. Perché il dolore non è misurabile, i rischi di una possibile onda di ritorno invece sì. E proprio nel giorno in cui si registrano i numeri più incoraggianti dall’inizio della pandemia - il minor numero di nuovi contagi e il minor numero di lutti - la scena si infiamma per le modalità e i tempi della ripartenza. Si era detto che è più facile fermare un intero Paese, sfruttando la leva della paura, che rimetterlo in moto. Ora il sospetto è diventato realtà. è bastata la balbettante conferenza stampa del presidente del Consiglio di domenica sera per innescare la corsa al «perché lui sì e io no?». Finora Giuseppe Conte aveva dimostrato discreta autorevolezza e altrettanta determinazione. Domenica, invece, ha fatto due passi avanti e tre indietro, uno in alto e due di lato. E ha finito per scontentare tutti: ottimisti e pessimisti, prudenti e coraggiosi, industriali e commercianti, artigiani e cardinali... Per stabilire le regole del gioco bastavano cinque parole e pochi, chiari concetti. Invece, Conte ha parlato per mezz’ora e alla lunga si è incartato fra via libera alle visite ai parenti, sottili distinguo fra attività sportive e attività motorie, confini regionali da rispettare «salvo comprovati motivi di necessità», bagni al mare autorizzati e pieghe ai capelli negate fino a giugno. Così, ora nessuno sa davvero cosa è possibile fare e cosa no, cosa può riaprire e cosa no. L’unica certezza è la parabola del paracadute. Che non può essere chiuso a 50 metri da terra solo perché ha funzionato bene nei primi diecimila metri del lancio. Ma chissà se Conte è mai stato paracadutista... Di sicuro, dopo il tour lombardo di ieri, non sa dov’è Cremona.

