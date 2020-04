Coronavirus, il commercio in rivolta: «Così chiudiamo tutti»

CREMONA (28 aprile 2020) - Un grido di dolore e di protesta: «È a rischio l’intero settore», insorgono i portavoce del commercio locale all’indomani del decreto con cui la Presidenza del Consiglio ha delineato il perimetro della fase 2. Decisamente troppo stretto, secondo i commercianti.



«Ogni nuova comunicazione del Governo sembra aggiungere un capitolo ad una cronaca di una morte annunciata, quella delle imprese – afferma il presidente di Confcommercio Cremona, Vittorio Principe –. Le misure messe in campo dal premier e dai quattrocentocinquanta esperti con l’obiettivo di far ripartire il Paese producono, come unico effetto, danni gravissimi al sistema economico e al terziario in particolare. Merito di decreti calati dall’alto, senza minimamente considerare le esigenze delle associazioni di categoria e di quelle partite Iva che, da sempre, lavorano per creare sviluppo e futuro all’Italia».



Anche il direttore di Confesercenti, Giorgio Bonoli, esprime grande preoccupazione: «Le tempistiche stabilite dal Governo non fanno che causare un fortissimo danno economico alle imprese. Tante realtà si erano già riorganizzate, anche sul fronte della prevenzione sanitaria, per riaprire i battenti; invece questo ulteriore mese di blocco aggrava una situazione già di per sé pesantissima».

«Il Dpcm appena varato per la fase 2 lascia insoddisfatti. Le aspettative – commenta Berlino Tazza, presidente di Asvicom Cremona – erano differenti sul piano delle riaperture. Il rinvio per gli esercizi commerciali, per le tante attività del turismo e dei servizi e per i pubblici esercizi espone ad un drammatico rischio imprese e lavoratori. È evidente che la task force è in ritardo con la definizione delle misure di prevenzione per molti settori. A pagare il prezzo più alto saranno in modo particolare ristoranti e bar».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO