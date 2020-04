La messa sì o no? Oggi il confronto vescovi-prefetto

CREMONA (18 aprile 2020) - «Non voglio entrare in alcun tipo di polemica, non mi sembra proprio il momento. Oggi il prefetto incontra noi vescovi di Cremona e Crema. Avremo in quella sede ufficiale le indicazioni necessarie. Aggiungere altro in questo momento non serve. Non faccio alcuna dichiarazione, anzi, credo di aver già detto anche troppo». Il vescovo Antonio Napolioni dunque resta fuori anche dalle polemiche legate alle messe, alla possibilità che vengano officiate anche per i funerali che non hanno potuto essere celebrati, come qualcuno suggerisce e, infine, anche dalle questioni legate alle eventuali misure di sicurezza da adottare in caso di celebrazione. Oggi dunque Napolioni, insieme al vescovo di Crema Daniele Gianotti, parteciperà in video conferenza all’incontro col prefetto, nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un fatto di per sé eccezionale, che conferma quanto sia alta l’attenzione e la sensibilità verso un tema così delicato. Intanto la polemica è partita da parte di chi si aspettava un provvedimento diverso.

«Fa propria la posizione della Cei. Niente da aggiungere al comunicato già emanato dai vescovi». Monsignor Daniele Gianotti, alla guida della chiesa di Crema, si schiera con gli altri vescovi d’Italia, che nelle scorse ore, attraverso un comunicato alla presidenza del consiglio hanno espresso dissenso rispetto alla decisione di prolungare la sospensione delle messe in presenza di fedeli.

