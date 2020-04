Coronavirus, in provincia di Cremona 71 nuovi casi positivi e 8 decessi

CREMONA (16 aprile 2020) - I dati odierni presentati da Regione Lombardia fanno registrare in provincia di Cremona 71 nuovi casi di positività al Coronavirus, per un totale di 5.273. Sale anche il numero di decessi: ora sono 880, +8 rispetto agli 872 di ieri.

Sono 63.094 i positivi in Lombardia con un aumento di 941 nuovi casi, mentre ieri era stato di 827, ma oggi i tamponi sono stati 10.706, mentre ieri poco più di 7000. I decessi sono 11.608 con un aumento di 231 vittime mentre ieri erano state 235. Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (1.032 con -42) e soprattutto negli altri reparti (11.356, -687). Sono i dati del contagio in Lombardia resi noti dal vicepresidente della Regione Fabrizio Sala spiegando che 'ci sono dati migliorativi ma siamo ancora in Fase 1».

Sono complessivamente 106.607 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento di 1.189 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 1.127. Sono 22.170 le vittime dopo aver contratto il virus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 525. Ieri l’aumento era stato di 578. I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Per la prima volta dal 20 marzo i pazienti nei reparti sono infatti scesi sotto tremila: ad oggi sono infatti 2.936, 143 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.032 sono in Lombardia, 42 in meno rispetto a ieri. Dei 106.607 malati complessivi, 26.893 sono ricoverati con sintomi, 750 in meno rispetto a ieri, e 76.778 sono quelli in isolamento domiciliare.

