Coronavirus: Fontana, stabilizziamo 2500 sanitari, basta tagli

MILANO (16 aprile 2020) - «Stiamo ottenendo di poter stabilizzare i 2500 fra medici e infermieri che hanno dato la disponibilità a collaborare in questo momento di emergenza, perora soltanto a tempo determinato». Lo ha annunciato il presidente lombardo Attilio Fontana, nel suo intervento in Consiglio regionale. «Noi faremo di tutto e stiamo ottenendo di poter rendere questi rapporti a tempo indeterminato, in modo che queste persone che hanno dato una risposta e dimostrato di essere assolutamente capaci possano entrare a far parte parte della grande macchina della sanità lombarda» ha detto Fontana. «Una delle lezioni che dobbiamo apprendere da questo tragico evento - ha sottolineato - è che dobbiamo investire di più in Sanità. Non possiamo più accettare passivamente tagli continui agli investimenti in campo sanitario. I primi investimenti devono essere fatti nel campo del personale. Noi da tempo chiedevamo di assumere più medici e più infermieri ma una scellerata legge nazione ci imponeva di ridurre la somma desinata al personale». «Se avessimo avuto il personale di cui oggi disponiamo - ha concluso - probabilmente oggi qualcosa in più e meglio avrebbe potuto essere fatto, quantomeno non avremmo stressato in maniera drammatica la situazione».

Per affrontare l’emergenza Coronavirus «Abbiamo raccolto sul conto corrente dedicato 97,5 milioni di euro che rappresentano la prova di questa grande generosità tipica del grande popolo lombardo». Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana ringraziando «i tanti cittadini lombardi che con la loro generosità ci hanno permesso di affrontare tanti problemi». Nel suo intervento Fontana ha rivolto un ringraziamento ai Paesi esteri che hanno invitato aiuti e personale medico in Lombardia e anche ai " medici e agli infermieri che hanno messo impegno e capacità incredibili. Non usiamo il termine eroi ma persone che devono essere portate come esempio».

«Io sono sempre stato molto rigoroso e non mi si può accusare di esser superficiale». «E' necessario iniziare a pensare la possibilità di una riapertura: abbiamo ancora 19 giorni e abbiamo il tempo di valutare ulteriori miglioramenti» e «se fra 19 giorni le condizioni saranno come ci auspichiamo, se avremo sicuramente il consenso dell’autorità scientifica, bisognerà ricominciare, ma ma non si può ricominciare dall’oggi al domani aprendo tutto senza limiti e senza condizioni - ha aggiunto il governatore -. Bisogna iniziare ad organizzare una ripresa che sia graduale e che tenga conto della necessità di convivere con il virus». «E' una cosa lunga da preparare», ha concluso Fontana.

