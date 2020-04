Coronavirus, latte: produttori in campo per aiutare chi ha bisogno

CREMONA (7 aprile 2020) - «Ognuno deve fare la sua parte, a maggior ragione in questa situazione di emergenza. La Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e la sua sezione Latte hanno deciso di dare il loro contributo coinvolgendo importanti aziende del territorio — afferma il presidente Riccardo Crotti —. In accordo con l’invito lanciato dall’assessore regionale Fabio Rolfi i produttori di latte e quattro caseifici metteranno a disposizione 250 quintali di latte a lunga conservazione per i pacchi che i Comuni sono chiamati a preparare e distribuire per le famiglie in difficoltà. Gli allevatori della Libera insieme a Latteria Soresina, Granarolo, èpiù Padania Alimenti di Casalmaggiore e Bonizzi di Soncino vogliono dare il loro aiuto a chi oggi ha più bisogno. Credo che ognuno abbia il dovere di impegnarsi in questa situazione difficile, da cui si uscirà solo se collaboriamo ognuno per il proprio specifico e per noi della Libera è il latte, un alimento determinante e prezioso per l’alimentazione». Questo intervento, nato su idea della sezione Latte della Libera, ha l’obiettivo di collaborare all’iniziativa che - grazie ai 400 milioni di euro messi a disposizione dal Governo - vedrà i Comuni distribuire pacchi alimentari a chi ha bisogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO