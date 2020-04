Coronavirus: Gallera, evoluzione positiva ma ancora sforzi

MILANO (3 aprile 2020) - La situazione del Coronavirus in Lombardia «è in evoluzione positiva, siamo in miglioramento. E' chiaro che non c'è un crollo, c'è un appiattimento, quindi vuol dire che lo sforzo che dobbiamo compiere è ancora impegnativo e forte, ma siamo sulla strada giusta». Lo ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, in collegamento con Mattino Cinque, riferendosi al trend dei contagi. «Il dato più significativo - ha detto Gallera - è che nei nostri pronto soccorso la situazione è in netto miglioramento e anche negli ospedali il numero dei ricoverati sta scendendo. Tra i dimessi e i nuovi entrati c'è un saldo positivo». La pressione sugli ospedali «sta scendendo. Due settimane fa eravamo in una situazione drammatica, le Asst mi segnalavano ospedale pieno, sold out, alcune aziende mi dicevano non sappiamo neanche più dove mettere una barella perché neanche nelle astanterie dei pronto soccorso abbiamo spazio. Oggi la situazione non è così, è ancora complessa ma in miglioramento», ha concluso l’assessore.

