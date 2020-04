Coronavirus, «Era gravissimo, è salvo. Miracolo all’Oglio Po»

CASALMAGGIORE (3 aprile 2020) - In uno scenario così complesso e delicato come quello che si sta vivendo, dalla terapia intensiva dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, guidata dal dottor Mario Riccio, direttore della struttura semplice a valenza dipartimentale di Anestesia e Rianimazione, giunge finalmente una buona notizia. Un paziente di 57 anni proveniente dal territorio lodigiano, la prima zona ad essere martoriata dal primo focolaio del Covid-19, e giunto all’Oglio Po il 3 marzo scorso, è stato estubato, ha mangiato ed è stato già trasferito nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Maggiore di Cremona per continuare il suo percorso terapeutico, verso la guarigione. È il primo ricoverato che esce dalla terapia intensiva dell’Oglio Po dopo la sospensione della ventilazione meccanica. Grande la soddisfazione tra il personale medico e infermieristico.

