Coronavirus: Fontana, penso stia iniziando discesa

MILANO (27 marzo 2020) - «Sicuramente non sta crescendo la linea di contagi ma penso stia per iniziare la discesa": è quanto ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana. «Anche oggi c'è stato un processamento di maggiori tamponi rispetto ai giorni precedenti - ha detto - e oggi si assiste a una riduzione del numero dei contagi. La cosa ci fa piacere ma è la dimostrazione che evidentemente bisogna fare la media di almeno 5 giorni per avere una visione, la visione ci conferma che quello di ieri è stato determinato da situazione assolutamente particolare».

Oggi è stata fatta una breve riunione di giunta della Lombardia per approvare «il provvedimento con cui l’ospedale in fiera a Milano viene accorpato al Policlinico. Diventa insomma una orta di reparto del Policlinico», ha detto il governatore Attilio Fontana. Al Policlinico viene «assegnata la proprietà dei moduli, la ricerca e l’assunzione del personale, la realizzazione degli impianti e la gestione complessiva».

Il problema del contagio da Coronavirus nelle case di riposo, o meglio nelle rsa «è sicuramente all’attenzione della nostra direzione» ha assicurato Fontana. «Si pensa di arrivare alla soluzione della questione individuando le persone» con uno e più sintomi e «verranno sottoposte a tampone» e poi «eventualmente allontanate» a seconda della situazione e degli spazi delle singole strutture. "Le valutazioni dovranno essere distinte - ha aggiunto - casa di riposo per casa di riposo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO