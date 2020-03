Coronavirus: stop ai materassi, via alla realizzazione di mascherine

SAN MARTINO DALL'ARGINE (19 marzo 2020) - Stop alla produzione di materassi e via con le realizzazione di mascherine. L’idea è stata concretizzata dall'azienda Altakuota Dream di San Martino dall'Argine di Francesco Salvioli. La ditta, che conta sette dipendenti, aveva sospeso la produzione lunedì. «In un momento in cui trovare una mascherina è complicato – spiega la figlia del titolare Claudia Salvioli – abbiamo usato i nostri macchinari per provare a produrne alcune idrorepellenti. Non sono certificate ma sono prodotte con tessute sanitari. Inizialmente le abbiamo realizzate per la nostra famiglia e i parenti, poi tra i vicini di casa e altri compaesani si è sparsa la voce e ne abbiamo create altre». I macchinari di cui è dotata l'azienda sono idonei al taglio di qualsiasi tipo di tessuto, ci sono macchine da cucire e i titolari non vorrebbero fermarsi per garantire il lavoro ai loro operai. La produzione è rivolta ad associazioni, ma anche a privati. «In quest'ultimo caso – precisano – le produrremo gratuitamente con la richiesta però di effettuare una donazione alla Protezione civile».

