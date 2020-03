Coronavirus, aiutiamo i nostri ospedali

Una grande raccolta fondi per sostenere gli ospedali cremonesi nella lotta al Coronavirus: è la sfida lanciata da #unitiperlaprovinciadicremona, una onlus che è stata creata ad hoc ieri mattina e ha l’ambizione di coinvolgere tutte le realtà imprenditoriali, associative e filantropiche del territorio, per la prima volta unite senza distinzioni né rivalità verso un obiettivo comune. Non solo: da ieri anche ogni singolo cittadino che lo desidera può offrire il suo contributo alla causa, in proporzione alle sue possibilità. Perché non è una gara a chi è più bravo né un’asta a chi offre di più, ma uno sforzo collettivo, un gioco di squadra, un remare tutti insieme nella stessa direzione, un traguardo di fondamentale importanza per la collettività: aiutare l’ospedale Maggiore di Cremona, l’ospedale Maggiore di Crema e l’Oglio Po di Casalmaggiore a vincere la battaglia più impegnativa di sempre. A cosa serviranno i soldi raccolti? Inizialmente si era pensato a un target preciso: macchine per la respirazione assistita nelle Terapie intensive o maschere Cpap per la terapia ventilatoria dei pazienti con insufficienza respiratoria. O, ancora, mascherine e altri presidi di protezione per i medici e gli infermieri che da giorni stanno lavorando nei nostri ospedali senza contare le ore, senza misurare la fatica, in alcuni casi senza alcuna tutela per la propria incolumità. Il rischio era che si impegnassero i fondi a una destinazione troppo precisa, magari non più disponibile in commercio a causa dell’emergenza globale. Allora saranno le direzioni generali degli ospedali a gestire in autonomia le risorse ricevute, ognuna in base alle sue esigenze specifiche e urgenti. In ogni caso tutto avverrà nella massima trasparenza: ogni euro donato sarà tracciato e ogni spesa documentata. A partire da domani l’elenco dei donatori e delle donazioni sarà pubblico. Salvo che chi partecipa alla raccolta fondi non richieda esplicitamente di restare anonimo, semplicemente perché preferisce così: in questo caso dovrà specificarlo nella causale del versamento (gli basterà scrivere «anonimo») e parteciperà alla campagna, pur senza comparire. Perché ognuno deve essere e sentirsi libero. Semmai, un’opportunità aggiuntiva è rappresentata dalla possibilità di dedurre dalle tasse gli importi donati: la Onlus è stata fondata proprio per questo. Perché la donazione diretta agli ospedali non ne avrebbe resa possibile la deducibilità. Un merito in più da ascrivere ai dieci soci fondatori di #unitiperlaprovinciadiCremona: Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Fondazione Arvedi Buschini, Associazione Industriali, Confartigianato di Cremona, Confartigianato di Crema, Coldiretti, Libera Artigiani di Crema, Cna, Confcommercio e Confcooperative. Un vero esercito solidale, perché questo oggi serve: l’unità di intenti. La guerra al Coronavirus si può vincere solo tutti insieme, mettendo al bando ogni individualismo. Innanzitutto tenendo comportamenti responsabili, nel rispetto delle regole decise dal Governo e dalle autorità sanitarie; in secondo luogo mettendo a disposizione quanto si può e o ci si sente di offrire: vanno bene cifre importanti, ma anche offerte minime, da pochi euro. Perché tante gocce insieme formano un mare. E il mare della solidarietà contribuirà sicuramente a spegnere il fuoco di questa terribile emergenza.