Coronavirus: Galli, picco dipenderà da efficacia contenimento

Il picco dell’epidemia in Italia dipenderà dall’efficacia delle misure di contenimento, ma è importante avere una dimensione del fenomeno e «la politica del tampone solo a sintomatici alla lunga potrebbe rivelarsi insufficiente": lo ha detto all’ANSA l’infettivologo Massimo Galli, dell’Università di Milano e primario dell’ospedale Sacco. «Non è un’accusa, ma - ha precisato - bisogna organizzarsi per fare quello che è stato fatto in Veneto, a Vò». Galli ha inoltre citato la ricerca pubblicata sulla rivista The Lancet, relativa alla necessità di controllare con il tampone almeno il 70% dei presunti contatti di chi ha contratto il Coronavirus. «Le misure relative alla distanza sociale sono fondamentali, ma - ha aggiunto - possono non bastare se non vanno in quarantena tutti i contagiati».