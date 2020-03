Coronavirus: Gallera, verso 250 posti terapia intensiva

MILANO (3 marzo 2020) - La Regione Lombardia sta recuperando posti in terapia intensiva da dedicare ai pazienti di Coronavirus: ieri erano 240 a cui se ne sono aggiunti una cinquantina messi a disposizione dalla sanità privata e oggi con il recupero anche dei blocchi di chirurgia "saremo circa a 250": così ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera ad Agorà. Gallera ha ribadito che "il vero punto debole è la terapia intensiva e per questo la Regione ha stanziato 40 milioni per l'acquisto di respiratori mobili, i cosiddetti CPAP".

«Il virus è dotato di una grande contagiosità e se limitiamo la diffusione il sistema regge. E' questo anche per il sacrificio di chi vive nella zona rossa ai quali va tutta la mia solidarietà e vicinanza». Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Regione Lombardia, Giulio Gallera. «Il coronavirus costringe alcuni malati a stare anche tre settimane in terapia intensiva» ha aggiunto, e questo mette sotto stress il sistema che però, «regge grazie alla collaborazione tra ospedali pubblici e strutture accreditate». «Stiamo eseguendo i tamponi in misura più selettiva - ha detto Gallera -, i risultati delle attività che abbiamo posto in essere si vedranno tra 7-10 giorni. Ad oggi i ricoveri in terapia intensiva aumentano e così anche quelli in reparto. Ma abbiamo anche un dato positivo, sono stati dimesse 130 persone e due pazienti della zona rossa sono guariti».

