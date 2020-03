Frenata del contagio in città e provincia: i nuovi casi sono nove

CREMONA (3 marzo 2020) - Sono 223 i casi positivi di Coronavirus registrati fino a ieri in provincia di Cremona contro i 214 censiti domenica. Lo ha reso noto ieri nel corso della consueta conferenza stampa a Palazzo Lombardia l’assessore al Welfare, Giulio Gallera. «In Lombardia — ha spiegato l’assessore — il totale dei positivi è di 1.254, sono ricoverate 478 persone a cui vanno aggiunte 127 persone in terapia intensiva. I positivi asintomatici sono 472 e i decessi sono saliti a 38». I casi in via di verifica, invece, sono 178. «La nostra strategia rispetto ai focolai — ha aggiunto — è dunque confermata». A livello nazionale sono 1.835 gli ammalati di Coronavirus, con un incremento di 258 persone rispetto a domenica. A questi vanno aggiunti i 149 guariti (66 in più rispetto a domenica) e i 52 morti (18 in più). I nuovi casi asintomatiche o con sintomi lievi in isolamento domiciliare rappresentano il 50% degli ammalati, a fronte del 40% ricoverato con sintomi e il 10% in terapia intensiva. Il nuovo bilancio è stato fornito dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

