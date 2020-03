Coronavirus: positivo al test assessore Lombardia. Slitta la visita di Gallera

È risultato positivo al coronavirus l'assessore regionale allo Sviluppo sostenibile Alessandro Mattinzoli. Lo rendono noto il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera, aggiungendo che «come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la giunta si sottoporrà ai test di accertamento».

Salta la visita nella zona rossa del Basso Lodigiano per gli assessori regionali al Welfare e alla Protezione civile Giulio Gallera e Pietro Foroni. La decisione è stata comunicata ai giornalisti che, come da programma iniziale, li attendevano all’ospedale Maggiore di Lodi dopo la notizia della positività al virus dell’assessore Alessandro Mattinzoli che ha fatto scattare i controlli su tutta la giunta regionale. “Il collega assessore Alessandro Mattinzoli è risultato positivo al Coronavirus, pertanto, come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento. Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona”. Lo riferiscono in una nota il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’Assessore al Welfare Giulio Gallera. “Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di sanità per i contatti diretti”, aggiunge l’Assessore Gallera.

