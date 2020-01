La tavola contesa: ora serve una tregua

E' sempre positivo quando qualcuno si appassiona, si batte, è disposto a lottare per sostenere le proprie opinioni. Semmai ci si dovrebbe preoccupare del contrario, se una comunità restasse indifferente a tutto ciò che la riguarda, perché nulla è peggio dell’indifferenza. Anzi, quasi nulla. Di peggio ci sono le risse, le crociate, le beghe di cortile, qualcosa di simile allo spettacolo che da un po’ di settimane sta andando in scena a Cremona attorno all’annunciato trasferimento della tavola di Sant’Agata dall’omonima chiesa al nascente Museo Diocesano. Il trasloco vede fronteggiarsi due fazioni - favorevoli e contrari - ma il problema non è stabilire chi abbia ragione e chi no, chi debba vincere e chi soccombere. Anche perché - sacre scritture, regole di diritto ecclesiastico e norme di legge alla mano - gli uni hanno ragione, ma gli altri non hanno torto. E tutti i soggetti coinvolti, in fondo, vogliono la stessa cosa: riaffermare l’importanza dell’opera. E valorizzarla. A lasciare esterrefatti è l’estrema durezza del confronto, è lo stridore delle armi, sono i toni ultimativi e sempre più forti del dibattito. Soprattutto, considerando da che pulpito arrivano. Letteralmente. Da uomini di fede e di dottrina ci si aspetterebbe più misura, se non proprio un evangelico porgere l’altra guancia. Per fortuna, dopo tante lettere, prese di posizione e incomprensioni a distanza martedì prossimo si terrà un «faccia a faccia» fra tutte le parti coinvolte. Visto il clima, perché l’incontro possa risultare utile, e non trasformarsi nella battaglia finale, l’ideale sarebbe che questa settimana fosse per tutti di tregua, riflessione e silenzio. Perché abbassare il volume, a volte, è l’unica possibilità per ascoltare cuore e cervello. E trovare una soluzione. Non serve un miracolo: basta volerlo.