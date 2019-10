E' Più Pomì Casalmaggiore - Bergamo, diretta ore 20.30

CREMONA (31 ottobre 2019) - La notte delle streghe porta in dote il turno infrasettimanale per la È Più Pomì Casalmaggiore che conta di non far passare una serata da incubo ai propri tifosi nel derby lombardo che al PalaRadi la oppone alla Zanetti Bergamo degli ex Sirressi, Olivotto e Abbondanza. Sfida cruciale, come lo può essere un match della quarta giornata, perché in campo si affrontano due formazioni dal cammino simile fin qui che vogliono uscire dallo scontro diretto di stasera con la consapevolezza di essere sulla retta via per diventare grandi; un passo falso, imporrebbe a Casalmaggiore un primo, severo, esame di coscienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO