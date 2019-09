Fantabasket, che numeri! Il gioco piace

CREMONA (25 settembre 2019) - Pioggia di contatti, e da tutto il mondo, più di duecento squadre già iscritte. Il Fantabasket de La Provincia è partito con il piede giusto. Sono tantissimi infatti gli utenti già pronti a prendere parte al campionato che inizierà la prima settimana di ottobre. I roster stanno prendendo forma attraverso la piattaforma digitale sul sito www.fantabasket.laprovinciacr.it.

Quattrocento i contatti e il primo dato interessante è quello del tipo di utente collegato. Infatti l’esercito delle ragazze (45.85%) è di poco inferiore a quello degli uomini (54.15%). Naturalmente Cremona e la sua provincia sono quelle che spingono di più con la maggioranza dei collegamenti. Al secondo posto c’è Brescia con un numero importante (51) di accessi. Tanti anche i ‘milanesi’, seguiti dalla provincia di Bergamo e Verona. Sorprendente il dato degli iscritti da Roma, Torino, Napoli e Vibo Valentia, un po’ meno da Parma vista la vicinanza. Ma non solo, anche dall’estero si stanno avvicinando al nostro gioco. Cinque utenti dagli Stati Uniti, quattro dalla Serbia, due dalla Gran Bretagna e uno da Spagna e Germania.



Insomma il Fantabasket locale piace anche lontano dalla nostra provincia e l’attesa della prima giornata sta mettendo fretta ed ansia a tutti. Ovviamente sarà possibile iscriversi durante tutto il campionato (subentrando con il punteggio medio delle squadre in gioco), ma in questo momento i primi avranno più chances di fare punteggi alti sin dall’inizio. Soprattutto ci sarà il vantaggio di poter scegliere i propri giocatori cercando un’occasione speciale tra quelli con valutazione più bassa. Ogni settimana il listone verrà aggiornato attraverso un algoritmo che si baserà sul fantarendimento e alle varie mosse di mercato delle squadre reali (ieri sono arrivati ad Ombriano il play Federico Rossi e l’ala Berthol Nyonse).

Iscriversi è facilissimo (e gratuito), basta collegarsi al sito e seguire i pochi passaggi che permetteranno di diventare presidenti. Servirà scegliere un roster da dieci giocatori e poi un allenatore. Il passaggio seguente sarà quello di schierare la formazione in vista del turno di campionato. La bellezza di questo gioco è quella di poter schierare esclusivamente giocatori della nostra zona. Le partite naturalmente le potrete trovare pubblicate sul nostro giornale dove potrete controllare passo a passo l’andamento della vostra squadra. Dalla serie A della Vanoli fino alla serie D saranno tutti arruolabili, comprese le ragazze del Basket Team Crema di serie A2. Tutti insieme e senza distinzione di categorie, conterà solamente chi saprà fare più punti.