LA CRONACA DELLA PARTITA

95' La Cremonese espugna il Penzo e porta a casa 3 punti

94' Zortea salva i grigiorossi dall'assedio del Venezia

92' Ultimo cambio per i grigiorosssi: Zortea per Castagnetti

90' Cinque minuti di recupero

86' GOL della CREMONESE. Rete da playstation di Castagnetti: punizione dai 35 metri, a sorpresa il centrocampista ha eseguito un tiro strepitoso che si è insaccato nel sette. Penzo ammutolito

83' Sostituzione per la Cremonese, Boultam per Deli

81' Palo di Deli: il centrocampista cremonese prova la conclusione di mancino dal limite dell'area, ma colpisce il palo lontano

79' Zuculini prova a beffare con un pallonetto Agazzi da centrocampo. Il portiere grigiorosso devia la palla in corner

75' Cartellino giallo per Claiton: intervento veramente duro, forse da rosso

74' GOL del VENEZIA. Modolo riesce a mettere a rete un ottimo colpo di testa. Bel calcio d'angolo di Aramu che trova sul secondo palo il compagno

68' GOL della CREMONESE: rete di Mogos. Angolo battuto da Castagnetti, ottima finta di Deli che lascia il pallone al compagno Mogos che insacca con un grande colpo di testa

67' Primo cambio nella Cremo: esce Palombi, entra Soddimo

60' Clamoroso gol mangiato dal Venezia: bellissimo contropiede mentre i grigiorossi protestavano per un calcio d'angolo non dato. Buoni spunti da parte di Aramu e Zuculini. Quest'ultimo, in area di rigore, sfiora la porta di poco

53' Ciofani sbaglia dal dischetto: Lezzerini intercetta il tiro dell'ex Frosinone. Bravo a respingere il seguente tap-in

52' Calcio di rigore per la Cremonese, fallo di Cremonesi su Ciofani

46' Al via la ripresa senza nessun cambio

45' Fine primo tempo

42' Cartellino giallo per Castagnetti: gioco scorretto su Aramu

40' Buona ripartenza di Aramu che da fuori area tira una gran botta con il mancino ma trova un Agazzi pronto

35' Priva vera occasione grigiorossa: Deli tira un pallone terra-aria che esce di pochissimo alla destra di Lezzerini

30' Calcio di punizione per il Venezia. Caligara prova a calciare in porta, ma Arini salva provvidenzialmente la palla sulla linea: Agazzi era battuto

21' Bocalon lanciato in profondità da un compagno: super aggancio del numero 24 che però stenta a tirare. Palla che arriva a Capello che di testa non impensierisce Agazzi

19' Anche i grigiorossi tentano di farsi strada: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Palombi cerca un tiro da playstation dai 30 metri, palla che si spegne sul fondo

13' Venezia superiore alla Cremo: altra opportunità per i lagunari. Colpo di testa di Caligara che sfiora di poco la porta: ottima occasione per il classe 2000

12' Ammonito Caracciolo: inizio in salita per l'ex Verona

8' Inizio sofferente per i grigiorossi che, aggrediti molto bene dal Venezia, commettono errori in fase di costruzione

3' Super partenza per il Venezia. Capello lancia Bocalon sulla fascia destra, cross allontanato da Caracciolo

1' Partita iniziata

LE FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Caligara, Fiordilino, Zuculini; Aramu; Capello, Bocalon.

A disp.: Bertinato, Pomini, Casale, Ceccaroni, Lakicevic, St Clair, Vacca, Gavioli, Lollo, Senesi, Zigoni, Pimenta.

All.: Alessio Dionisi

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Ravanelli; Mogos, Arini, Castagnetti, Deli, Migliore; Palombi, Ciofani.

A disp.: Volpe, Ravaglia, Zortea, Bianchetti, Renzetti, Hoxha, Soddimo, Boultam, Cella, Girelli, Piccolo, Montalto.

All.: Massimo Rastelli

