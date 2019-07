Trasformati in fenomeni. Ora cosa pretendiamo?

Una lettera e un video di cui La Provincia è in possesso raccontano i comportamenti inappropriati tenuti sabato da cinque ragazzini di Crema dopo la cerimonia di registrazione all’anagrafe della cittadinanza italiana concessa a due di loro per il comportamento coraggioso che hanno tenuto in occasione del dirottamento dello scuolabus su cui viaggiavano insieme ai compagni di classe. Facile indignarsi di fronte al rovescio della medaglia, all’altra faccia di due ragazzini che troppo velocemente sono stati proiettati sulla ribalta della cronaca e trasformati in «eroi». Facile saltare alle conclusioni e cambiare il giudizio che li riguarda: da modelli positivi a protagonisti in negativo. La verità è che gli eccessi di Adam e Ramy sono un atto d’accusa verso tutte le persone che, a vario titolo, li hanno sfruttati per fare audience, per combattere battaglie politiche, per strumentalizzare il caso che li ha visti involontari protagonisti. Dimenticando la cosa più importante: che avevano e hanno soltanto 13 e 14 anni. Un’età delicata, difficile, fragile, in cui è facile perdere il senso della realtà. «Tu non sai chi sono io», pare abbia detto Ramy all’adulto intervenuto per verificare cosa stesse succedendo negli spogliatoi del centro di aggregazione San Luigi di Crema. Se corrisponde a verità, è la prova provata che gli «eroi», dopo essere stati trasformati in fenomeni da baraccone, ora hanno bisogno di essere aiutati. Forse addirittura dimenticati. Di sicuro non ulteriormente esposti nel ricordo di quel mattino. Messo un punto alla vicenda, come impone la cronaca, è arrivato il tempo di provarci. Tutti insieme.