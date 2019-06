Champagne per brindare ma l'azzardo è una piaga

Quelli che non hanno vinto si consolano con la saggezza della nonna: «I soldi non danno la felicità». E poi, sai quanti problemi crea dover gestire all’improvviso 7 milioni di euro? Famiglie che si sfasciano, parenti che spuntano da ogni dove, figli che litigano per contendersi la futura eredità, vecchi compagni di scuola che si rifanno vivi dopo anni di assenza e che «casualmente» hanno bisogno di un aiutino per saldare il mutuo, improbabili esperti di finanza che propongono gli investimenti più assurdi, vicini di casa che si trasformano in sentinelle h24 per monitorare ogni movimento e ogni nuovo acquisto di lusso: la Ferrari da mettere in garage al posto della Skoda, la tv al plasma da appendere al soffitto in salotto, la vasca idromassaggio o per i più tecnologici la sauna criogenica per restare giovani e avere un fisico scolpito come Cristiano Ronaldo... La lista delle controindicazioni per chi sbanca una lotteria o il «gratta e vinci» è lunga come le code sull’Autosole nelle domeniche di esodo da bollino nero. Eppure, confessiamolo, invidiamo tutti l’anonimo giocatore (o l’anonima giocatrice: chi ha detto non sia una donna?) che ha acquistato il grattino vincente alla tabaccheria Carini di corso Vittorio Emanuele a Cremona. Pur consapevoli dei problemi cui andremmo incontro, tutti - nessuno escluso - vorremmo avere in mano quel tagliando milionario. Perché sarà vero che i soldi non garantiscono la felicità, ma la povertà è peggio. Quantomeno più scomoda.

Fare la coda all’Ufficio di collocamento è più fastidioso che parlare con un commercialista, timbrare il cartellino prima del turno in catena di montaggio più pesante che controllare ogni giorno l’estratto conto della banca, domandarsi se è meglio la Maserati o la Lamborghini più piacevole che chiedere di poter pagare a rate la Panda di seconda mano per la figlia neopatentata. Che poi un metodo per godersi la vincita senza rovinarsi la vita esiste: basta restare se stessi, vivere dandosi come budget gli interessi (7 milioni al 3% lordo fanno 160 mila euro netti all’anno, 14 mila al mese, per un investimento a rischio zero) anziché sperperare progressivamente il capitale (spendendo 20 mila euro al mese ci si metterebbe comunque trent’anni). E se proprio ci si sente in colpa per aver avuto tanta fortuna senza merito, si può condividere il tesoretto in mille modi diversi: adottando a distanza mille bambini orfani o che rischiano di morire di fame, finanziando la costruzione di una casa di riposo, sostenendo i progetti della Caritas o di una onlus che si occupa di ricerca in campo medico (dall’oncologia alle malattie rare c’è solo l’imbarazzo della scelta), pagando vitto e alloggio per cinquant’anni ai senzatetto della città, costruendo pozzi per l’acqua in Africa o scuole per i ninos de rua delle favelas sudamericane. Perché è vero che il denaro può diventare lo «sterco del diavolo», ma anche strumento del bene comune, la «red bull» che mette le ali alle buone azioni, una fortuna da condividere con chi ne ha bisogno. Chissà se ci sta pensando il vincitore (o la vincitrice) cremonese del concorso «500 Milioni - Super Cash». O se pensa di tenersi tutto il bottino per sé, come legittimo, per carità. L’importante è che nessuno pensi di poter risolvere i propri problemi investendo stipendio e risparmi nei «gratta e vinci», nelle slot machine o nelle altre lotterie che lo Stato con una mano dice di voler contrastare, ma che con l’altra mano colpevolmente gestisce. Perché in ogni forma d’azzardo vince sempre il banco, mai il giocatore. E una vincita record finisce sulla prima pagina di un giornale proprio perché è un evento eccezionale. Nessuno pensi di poter essere più fortunato o più furbo di un gioco costruito su precisi modelli matematici: la ludopatia è una malattia, oltre che un grave problema sociale. Brindiamo dunque al neo milionario (o alla neomilionaria) cremonese, brindiamo pure a champagne, che i soldi per pagare il conto non mancano. Ma poi torniamo sulla terra. E stiamo tutti alla larga da macchinette e casinò...