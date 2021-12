ORE 13 Crema I fatti della giornata

Terremoto, forte scossa sentita in tutta la provincia: studenti in strada. Vaccinazioni, tutto pronto a CremonaFiere: nuovo accesso. Ascoli-Cremonese: ore 14 Stadio Del Duca. Covid, mamme sì Vax: «Vaccineremo i nostri figli. Per noi è un atto d’amore»