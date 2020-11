Inseguimento: con l'Audi rubata sfonda il cancello di una villa

CASALETTO CEREDANO (3 novembre 2020) - Per aprirsi una via di fuga, ieri sera un bandito ha sfondato il cancello di una villa di via Comandulli con un'Audi rubata. A bordo con lui c'erano altri malviventi. La banda è poi scappata nei campi. Al momento, sono ancora in corso le ricerche da parte dei carabinieri. I malviventi erano stati intercettati a Monte Cremasco dopo la segnalazione arrivata al comando di compagnia grazie ai varchi elettronici. Ne era seguito un inseguimento con due pattuglie che si erano messe alle calcagna dell'Audi. Raggiunto Casaletto Ceredano il bandito alla guida ha svoltato in via Comandulli. Evidentemente non conosceva la zona in quanto questa strada è chiusa. A quel punto non ha esitato a sfondare il cancello della villa.

